L'Inter potrebbe ricavare un ottimo tesoretto dalla cessione a titolo definitivo di Sebastiano Esposito e Martin Satriano . Secondo la Gazzetta dello Sport , l'addio contemporaneo porterebbe in dote per le casse nerazzurre qualcosa come 25 milioni di euro .

Esposito, dopo un periodo tribolato, si sta imponendo nel Basilea tra gol (6) e assist (9) in 27 presenze. In Svizzera è andato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. "In sede all’Inter si sta facendo le valutazioni del caso, anche perché il valore del giocatore è anche aumentato, motivo per cui non è escluso che Seba possa tornare all’Inter per essere venduto a un altro club a una cifra più alta", spiega la rosea.

E attenzione anche alla crescita esponenziale di Satriano, trattenuto a Milano fino a gennaio e poi lasciato andare a maturare al Brest in Ligue 1. "L’uruguaiano sta volando in Francia: 4 reti in 9 presenze in campionato e prestazioni sempre molto convincenti. In Francia è in prestito secco e sono già arrivati diversi sondaggio (Marsiglia su tutti). Valutazione da 15/20 milioni: al prezzo giusto può salutare", chiude la Gazzetta.