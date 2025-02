Fatta per Petar Sucic: l'Inter ha preso il talento croato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni più 2 di bonus, come conferma la Gazzetta dello Sport. Arriverà a giugno per rinforzare il centrocampo già durante il Mondiale per Club (QUI I DETTAGLI).

La dirigenza, anche considerando i mal di pancia di qualcuno e la bocciatura di qualcun altro, ha lavorato a lungo per chiudere l'affare e assicurarsi il 21enne croato di origini bosniache. Si tratta di un centrocampista con enormi margini di miglioramento, proprio il prototipo dell'investimento tanto caro a Oaktree. Giovane, sostenibile e futuribile, come sottolinea la Gazzetta.

Sventato anche il rischio inserimento da parte della Juventus e pure del 'solito' Como. Il club di Zagabria avrà diritto anche al 10 percento del futuro trasferimento, intanto riceverà 14 milioni più altri 2 di bonus. "Petar passerà da 180mila euro lordi di stipendio a circa 1 milione, bel salto triplo, ma prima dovrà passare le visite in programma nelle prossime settimane dopo la firma: nessuna fretta, l’acquisto è per giugno - si legge -. Lo stesso Brozovic ha garantito per lui, ma l’Inter ha voluto vederci chiaro: pare che il mite Petar, un po’ regista e un po’ mezzala, sia l’erede di Marcelo solo in campo, ma abbia tutt’altro carattere".