Edin Dzeko non si muove dall'Inter. Ve lo abbiamo raccontato ieri (leggi l'esclusiva), lo confermano in queste ore anche i colleghi di Gazzetta.it aggiungendo che, nonostante le numerose avance - Juve, Newcastle, Borussia Dortmund e Valencia, tra le altre - il 36enne centravanti bosniaco non ha mai cambiato idea in questo mercato movimentato in attacco per i nerazzurri che hanno riaccolto Romelu Lukaku e sono stati vicini ad acquistare Paulo Dybala, poi volato alla Roma. "Ha deciso di non aprire a qualsiasi destinazione e di restare dov’è. Al massimo se ne riparlerà a gennaio, quando mancherà davvero poco alla conclusione dell’impegno con i nerazzurri e nel frattempo magari saranno emerse altre idee", si legge sull'edizione online della rosea.