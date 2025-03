Non solo Lautaro. L'altro big che in queste ore è in attesa per capire meglio i prossimi passi è Denzel Dumfries, reduce dal problema muscolare accusato con l'Atalanta.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, lo staff medico dell'Inter valuterà nel weekend la situazione della coscia destra dell'esterno dopo i primi controlli fatti con la nazionale neerlandese. Ma che qualcosa ci sia è già assodato. I nuovi esami serviranno a stabilire con precisione la tabella per il ritorno in campo: pressoché certa l’assenza tra la sfida in campionato contro l’Udinese e l’andata di Coppa Italia contro il Milan. Resiste qualche minima chance per la successiva trasferta di Parma, ma il vero obiettivo resta il ritorno nei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco.