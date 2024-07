Vigilia di match in casa Inter visto che domani i nerazzurri giocheranno la loro terza amichevole del precampionato, il primo vero test. Al Manuzzi di Cesena arriverà il Las Palmas (kick-off alle 19.30) e Inzaghi dovrebbe concedere scampoli di partita anche ai cinque azzurri tornati l'altro ieri dopo Euro 2024.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Barella, Darmian, Frattesi, Dimarco e Bastoni non giocheranno titolari, ma entreranno a gara in corso per riprendere confidenza col campo. Dal 1', invece, ancora Zielinski, Taremi e Correa. Tra i pali Martinez, mentre un altro gradito ritorno sarà quello di Acerbi, tornato in gruppo tre giorni fa dopo l'operazione.