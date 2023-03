Buone sensazioni sui tre infortunati in vista della Fiorentina. Secondo la Gazzetta dello Sport, Dimarco, Gosens e Bastoni dovrebbero recuperare per il match con i viola in programma il prossimo 1° aprile (San Siro, ore 18). Una notizia non banale per Inzaghi, che nell'ultimo periodo si è ritrovato con la coperta cortissima specialmente nel reparto arretrato e in fascia sinistra.