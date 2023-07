L'Inter deve abbandonare la pista Cesar Azpilicueta, in queste ore al lavoro per liberarsi dal Chelsea con un anno di anticipo ma non per vestire la maglia nerazzurra. L'esperto difensore spagnolo aveva un accordo per un biennale con il Biscione, ma la novità di ieri - confermata oggi da La Gazzetta dello Sport - è il forte inserimento dell'Atletico Madrid, balzato in pole nella corsa al giocatore. Azpi era intenzionato a sposare l'Inter, ma l'inserimento dell'Atleti ha fatto prevalere la voglia di tornare a casa. Insomma, dietro la scelta ci sarebbero delle motivazioni strettamente personali.

