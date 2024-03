Sta per arrivare al termine il periodo di riabilitazione per Juan Cuadrado, reduce da un intervento chirurgico al tendine d'Achille sinistro. Operato lo scorso 20 dicembre, secondo La Gazzetta dello Sport, sta svolgendo una fase di riatletizzazione sul campo e da due-tre settimane lavora da solo per arrivare alla miglior condizione. Tra 10-15 giorni sarà in gruppo, in linea coi tempi inizialmente stabiliti.

Potrebbe essere quindi convocato per la partita con l'Udinese dell'8 aprile o per quella col Cagliari del 14. L'obiettivo è giocare prima della fine della stagione, quando le strade con l'Inter (questo è scontato, si legge) si separeranno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!