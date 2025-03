Più Correa di Arnautovic: questa la sensazione della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il partner offensivo che dovrà far coppia con Thuram. Considerando l'assenza di Lautaro, contro l'Udinese spazio dunque al Tucu, almeno a oggi.

Il francese - come riferisce la rosea - ha sfruttato la mancata chiamata di Deschamps per migliorare le condizioni di una caviglia che lo tormenta da inizio febbraio. L’unico attaccante che con lui ha potuto lavorare in questi giorni ad Appiano è stato Correa. E questo depone non poco a favore dell'argentino, pronto a tornare titolare dopo i buonissimi segnali mandati negli ultimi spezzoni nei quali è stato utilizzato. A parte il primo tempo con il Genoa, infatti, per il resto Correa ha sempre risposto presente in questa stagione, con l'apice raggiunto nella trasferta di Verona quando fece coppia proprio con Thuram.

L'alternativa è Arnautovic, visto che Taremi tornerà solo oggi ad Appiano dopo le fatiche e le gioie con l'Iran. Lautaro, invece, al massimo sarà in panchina nel derby di coppa: il Toro punta il Parma.