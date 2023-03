L'Inter è al lavoro per trovare sul mercato il difensore che colmerà il vuoto lasciato da Skriniar in estate. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono diversi i profili sondati dalla dirigenza nerazzurra. A partire da Demiral, il più costoso tra tutti dopo Scalvini. "L'unica opzione è la cessione a titolo definitivo, al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Il 24enne turco è in scadenza nel 2026: la Dea è in una posizione di forza, difficilmente si può pensare di strapparlo ai bergamaschi per una cifra inferiore ai 25/30 milioni di euro. Operazione proibitiva", si legge sulla Rosea.