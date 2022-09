"I problemi sul campo si riflettono anche nel bilancio. Il pessimo inizio di stagione di Juve e Inter potrebbe avere gravi conseguenze finanziarie se bianconeri e nerazzurri non riuscissero ad acciuffare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che mette in guardia Allegri e Inzaghi: senza ottavi, addio a circa 20 milioni di euro senza considerare i diritti-tv e l'incasso al botteghino per il match casalingo.

"Al danno per il presente si aggiungerebbe la beffa per il futuro, perché senza migliorare il rendimento attuale Juventus e Inter potrebbe rischiare di non rientrare tra le fatidiche quattro che accederanno alla prossima Champions, circostanza che provocherebbe un terremoto economico - si legge -. Oltre ai risultati sul campo (30%) e ai diritti televisivi (15%) la Champions dispensa infatti denari sia per la mera partecipazione (il 25% del montepremi complessivo di 2,02 miliardi di euro, vale a dire per questa stagione 15,64 milioni), sia considerando la storia passata del club (il 30% del totale), aspetto sul quale Juve e Inter sono messe meglio rispetto ad altri club di Serie A". In fumo andrebbero ragionevolmente un'ottantina di milioni.