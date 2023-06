E si guarda già al prossimo anno. L'Inter, nei sorteggi dei gironi della Champions 23/24, sarà in seconda fascia assieme a Real Madrid, Arsenal, Man. United, Dortmund, Atletico Madrid, Porto e Lipsia. Tra le teste di serie, oltre al Napoli, ci saranno Man. City, Bayern, PSG, Barcellona, Benfica, Siviglia e Feyenoord.

"Per il successore di Spalletti e per Inzaghi i pericoli potrebbero arrivare più dalla quarta urna che dalla terza - spiega la Gazzetta dello Sport -. Nell’ultima ci sono infatti Newcastle e Real Sociedad, due bruttissimi clienti da evitare, ma anche Union Berlino, Lens, Celtic e, se supera i playoff, il Galatasaray che evocherà dolci ricordi ma, almeno in casa, non è mai rassicurante. In terza, tutto sommato, c’è una scelta migliore: Salisburgo e Rangers non sono oggetti del desiderio, ma Newcastle e Real Sociedad fanno più paura. Per Sarri e Pioli la percentuale di rischio è decisamente più alta".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE