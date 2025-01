Alzata la bandiera bianca, Francesco Acerbi non è partito con la squadra per Praga e al contrario è rimasto a lavorare in solitaria nel Centro sportivo di Appiano Gentile, dove il difensore centrale tornerà anche domani mentre il resto dei compagni s'appresterà ad affrontare i cechi. L'ex Lazio, non dovendo partire per la Repubblica Ceca con il resto della squadra, ha lasciato la Pinetina a mezzogiorno, prima della seduta di rifinitura pre-Sparta Praga, non prendendo dunque parte all'allenamento con i compagni.

Ace era difatti arrivato ad Appiano molto prima rispetto a Lautaro & co per provare a capire se le condizioni fisiche gli permettessero di avere le giuste garanzie per la trasferta di Pragra, arrivato di prima mattina - fa sapere la Gazzetta dello Sport -, ha corricchiato in campo ma, non avendo le risposte fisiche che sperava, si è detto indisponibile e non sarà neanche convocato. "Il forfait di oggi ha consolidato i dubbi - si legge sulla Rosea -: nonostante gli esami abbiano escluso lesioni muscolari, Acerbi non si sente ancora sicuro al 100% e lo ha confidato allo staff medico nerazzurro. Un problema da risolvere in fretta, anche perché Bisseck è ancora ai box".

