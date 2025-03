La buona notizia che consola Inzaghi è il rientro in gruppo di Calhanoglu previsto per oggi. Dopo il colpo dolorosissimo subito in Napoli-Inter, il turco ieri aveva svolto lavoro differenziato, ma da oggi tornerà a sudare con i compagni e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Rotterdam.

Ad ogni modo - secondo la Gazzetta dello Sport - non è certa la sua presenza dal 1' domani contro il Feyenoord. Inzaghi oggi cercherà di sciogliere il dubbio: in caso di risposte non convincenti, pronti uno tra Zielinski e Asllani.

Ballottaggio apertissimo: l’albanese quasi mai è stato scelto dall’inizio in grandi partite, il polacco ha maggiore esperienza internazionale ma non sta dimostrando continuità di rendimento. Come sottolinea la rosea, all’ottima prova contro la Lazio in Coppa Italia è seguito un ingresso in campo sotto ritmo a Napoli. Non è passato inosservata la sua mancata copertura su Lobotka, lasciato colpevolmente (e con estrema leggerezza) andare nell’azione del gol del pareggio di Billing.

