La buona notizia che arriva dall'infermeria riguarda Calhanoglu. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il regista turco sta migliorando e potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi già per il match con il Lecce di domenica 26.

Intanto, però, resta aperta la situazione Frattesi, sia a livello di mercato che fisico: gli esami svolti ieri hanno escluso lesioni muscolari e confermato solo un affaticamento, ma la sua convocazione per domenica resta da valutare. E proprio per la mediana, in vista della prossima stagione, il club ha sondato il terreno per Petar Sucic, classe 2003 della Dinamo Zagabria.