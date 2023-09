Al di là di tutto, il turnover “spinto” andrà avanti per stessa ammissione di Inzaghi. "Ma dopo le difficoltà contro la Real lo staff e la società vogliono che l’Inter si presenti tirata a lucida e con il miglior vestito possibile nella prossima sfida di Coppa, unico big-match prima della nuova sosta: il 3 ottobre a San Siro arriva il Benfica, caduto col sorprendente Salisburgo", avvisa la Gazzetta dello Sport.

Dando uno sguardo al calendario, infatti, i nerazzurri in campionato potrebbero fare filotto da qui alla prossima sosta. "Il mercoledì dopo l’Empoli, giorno 27, si gioca in casa col Sassuolo e poi sabato 30 la trasferta a Salerno. Quattro giorni dopo il Benfica, invece, al Meazza ecco il Bologna dell’ex Motta. Il calendario sarà pure fitto, ma non certo complesso: l’Inter capolista ha ampio margine per sgasare subito", sottolinea la rosea.

