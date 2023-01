Mercoledì, nella seduta d'allenamento post Inter-Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia in programma domani sera, Marcelo Brozovic tornerà a lavorare sul campo con un obiettivo in testa: rendersi disponibile per il derby di domenica 5 febbraio. Secondo Gazzetta.it, c'è la speranza di averlo in panchina contro il Milan.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!