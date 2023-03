Non c'è più spazio in quest'Inter per Marcelo Brozovic? La Gazzetta dello Sport, dopo il pezzo di ieri, anche oggi insiste su questo tasto: il croato non è più centrale per Inzaghi e in estate potrebbe salutare Milano. "Oggi Brozovic è una riserva e la parabola ha dell’incredibile, a pensarci bene. Perché una delle priorità del mercato della scorsa estate è stata quelle di trovare un vice al croato. Trovato, puntualmente: 14 milioni di euro investiti, tra prestito e obbligo di riscatto, su Asllani. Oggi la guida dell’Inter non è né di Brozovic né dell’albanese, che fatica pure a ritagliarsi spezzoni di partite. Al comando c’è il terzo uomo, Calhanoglu".