Marcelo Brozovic chiede spazio e punta ad una maglia da titolare in mezzo al campo in Atalanta-Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport le quotazioni del croato sono in rialzo, ma sembra difficile che Inzaghi possa cambiare proprio adesso il suo centrocampo. Dopo il minutaggio arrivato con con Juve e Bologna, Epic Brozo ha finito il rodaggio, aumentando allo stesso tempo l’intensità degli allenamenti e migliorando la condizione atletica.

Inoltre adesso il morale del 77 nerazzurro è a mille dopo la recente convocazione per il Mondiale, mai stata in discussione nonostante lo spavento di settembre legato alla distrazione ai flessori della coscia sinistra. "Ma la missione con la Croazia può aspettare, c’è anche una gara fondamentale per le ambizioni dell’Inter: c’è da invertire la rotta in trasferta, dove l’Inter è la peggior difesa della A. Il rientro dell’equilibratore può essere la chiave: Calha in regia ha fatto benissimo, ma Brozo è Brozo. E una volta tornato titolare, sarà anche il nuovo capitano", la chiosa del pezzo.