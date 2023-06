Marcelo Brozovic ormai verso l'Al-Nassr, ma non è ancora tutto definito nei dettagli. Ieri è tornato il grande ottimismo ed è stato raggiunto un accordo verbale tra i sauditi e il croato anche grazie al lavoro del direttore sportivo dell’Al-Nassr, Goran Vucevic, croato come Brozovic. "Il giallo consisteva in uno sconto che l’Al Nassr avrebbe chiesto all’Inter rispetto all’accordo di inizio settimana da 23 milioni di euro - svela la Gazzetta dello Sport -. Va detto che i dirigenti interisti, a ieri sera, erano ancora in attesa della proposta ufficiale, dunque dei contratti da firmare. E certamente, qualora la richiesta dello sconto venisse confermata, la partita avrebbe ancora bisogno almeno di un tempo supplementare per essere considerata chiusa. Ma che sia ormai tutto fatto lo dimostra il fatto che già per oggi sono fissate, a Zara, le visite mediche di Brozovic".

Adesso si apre ufficialmente la caccia al centrocampista che dovrà sostituire, numericamente, il croato, considerando che il "nuovo" regista sarà Calhanoglu. "L’acquisto che ha in testa l’Inter è una mezzala ed è Davide Frattesi. L’addio di Brozovic concede infatti all’Inter la possibilità di affondare finalmente il colpo. Oggi a Rimini, per l’apertura ufficiale del calciomercato, l’a.d. Beppe Marotta incontrerà il collega del Sassuolo Giovanni Carnevali. Ed è logico che l’argomento principale tra i due sarà proprio quello di Frattesi. L’Inter è molto lontana dalla valutazione di 40 milioni che il club emiliano fa del suo centrocampista. Il club di Zhang è pronto a reinvestire la stessa cifra che incasserà per Brozovic - ovvero i 23 milioni di euro - più il cartellino dell’attaccante Samuele Mulattieri, valutato 7 milioni, calciatore che il Sassuolo ha messo in cima si suoi ragionamenti", conferma la rosea.

