Nel pomeriggio del Dall'Ara, durante Inter-Bologna, andrà in scena anche la sfida tra Sam Beukema e Joaquin Correa. Sarà il primo incrocio in carriera tra i due, con in comune il fatto di un più che probabile addio a fine stagione. Il nome del difensore è infatti annotato da tempi sulla lista della spesa dell’Inter, "ma se anche l’olandese dovesse davvero traslocare ad Appiano la prossima estate, non vi troverà di certo il Tucu", spiega La Gazzetta dello Sport.

Il futuro dell'argentino è già definito: il contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato e l'ex Lazio cercherà il rilancio lontano da Milano, ma probabilmente anche dalla Serie A. Adesso però la testa è al presente: toccherà a lui oggi affiancare Lautaro e cercare di non far rimpiangere l'assenza di Thuram. Chi vorrà provare a strappare Beukema al Bologna, invece, dovrà trattare sulla base di 25 milioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!