La crescita di Nicolò Bertola è racchiusa in quei due salvataggi sulla linea che hanno permesso all'Italia U21 di strappare il pass per il prossimo Europeo. E sul difensore dello Spezia (che in questa prima parte di stagione è andato a segno due volte in otto partite di Serie B) hanno iniziato a mettere gli occhi i top club di Serie A: in particolare, sono l'Inter, la Juventus e il Milan ad aver preso informazioni. Questo quanto risulta a La Gazzetta dello Sport.

Il classe 2003 andrà in scadenza di contratto nel 2025 e ingolosisce come possibile colpo a costo zero, ma l'idea del club ligure è di provare a strappare un rinnovo. Tanto che "il d.s. spezzino Melissano ha da tempo messo in agenda un appuntamento con gli agenti del difensore carrarese cresciuto nel vivaio della società ligure", assicura la rosea.

