Retegui e Lookman da una parte, Thuram e Lautaro dall’altra. La grande sfida tra coppie d'attacco che andrà in scena questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo in Atalanta-Inter è uno dei grandi temi affrontati oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Le Dea e il Biscione vantano i due migliori attacchi del torneo con bene 63 reti a testa: di queste, Retegui e Lookman ne hanno regalato 35 a Gasperini con una percentuale del 55% dei gol totali, mentre la ThuLa ne conta 23 che si traducono nel 36%. La rosea mette poi in luce altri due i dati interessanti: i due atalantini Retegui e Lookman tirano mediamente 4 e 3,7 volte a partita, mentre Thuram e Lautaro arrivano a 2,6 e 3,6. Diversi anche i numeri per i tocchi in area in ogni gara: 7,1 Retegui, 8,6 Lookman, 6,9 Thuram, 6 Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!