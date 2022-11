"Non c’è persona dentro l’Inter che non scommetta sulle sue qualità: nel gruppo Kristjan è coccolato e stimato, i senatori (D’Ambrosio in maniera particolare) lo stanno aiutando - scrive Gazzetta.it, approfondendo la prima da titolare in Champions League del giovane albanese -. All’Allianz Arena in cerca di segnali, la missione è questa. In ottica futura, soprattutto. Asllani vuole imporsi nell’Inter. E non sta pensando di lasciare il club, nonostante alcune voci in tal senso relative al mercato di gennaio". Pensieri che, aggiunge la rosea, non sono nella testa neppure della società, convinta di avere in casa un potenziale campione del domani e che, ovviamente, ha bisogno di tempo per affermarsi in una big.