Il suo ingresso molle nel match con il Venezia ha deluso molti ed è stato aspramente criticato anche da alcuni osservatori. Marko Arnautovic - come spiega la Gazzetta dello Sport - continua ad alternare prestazioni deludenti a qualche serata di gloria. E queste ultime sono sempre meno: si ricordano Stella Rossa in Champions e Udinese in Coppa Italia.

A giugno la separazione sarà inevitabile, ma non è detto che l'addio non possa arrivare già in questa finestra di mercato. "A patto ovviamente che in viale della Liberazione arrivino offerte per l’austriaco: l’ingaggio da 3 milioni netti resta l’ostacolo principale", si legge.