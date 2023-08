La Gazzetta dello Sport si concentra oggi sulla ricerca di un "9" da parte dell'Inter. In cima alla lista c'è Taremi, ma secondo la rosea la dirigenza sta comunque tenendo aperta la pista Arnautovic. Il calciatore spinge per tornare in nerazzurro. C'è stata già una prima proposta dei nerazzurri da 8 milioni che comprendeva anche Sensi: non è il centrocampista che sta cercando Thiago Motta. I felsinei hanno rilanciato a 12 con bonus per arrivare a 15.