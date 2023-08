È Marko Arnautovic ormai il prescelto di casa Inter per completare l'attacco di Simone Inzaghi, "i nerazzurri trattano a oltranza col Bologna per portare l’austriaco a casa e ad affidargli il ruolo che fu di Lukaku e Dzeko". A questa rosa vanno messi centimetri e chili in mezzo all’area, ed esperienza nel campionato: l'identikit dice Arna e l'Inter ci si fionda. Ma agli 8 milioni offerti ieri dall’Inter il Bologna ha già pronunciato il suo primo no e la dirigenza interista "tiene ancora una porticina aperta nella trattativa con il Porto per Mehdi Taremi che ha, però, la controindicazione enorme di dover 'assentarsi' un mese e mezzo per la Coppa d’Asia a inizio 2024: non bastasse, i nerazzurri fanno fatica ad arrivare ai 30 milioni richiesti".

Arnautovic, Taremi ma come da Viale della Liberazione "si guarda con interesse a eventuali scossoni in casa Bayern: se l’arrivo di Kane in Baviera mettesse alla porta Eric Maxim Choupo-Moting, a quel punto l’Inter penserebbe seriamente al camerunese" ma l'attenzione reale di queste piste arriverebbe solo se si dovessero interrompere i dialoghi con i rossoblu: "al netto della rigidità del Bologna, che pubblicamente considera incedibile il suo attaccante principe, la trattativa va avanti, neanche troppo sotto traccia. Il club rossoblù aveva pensato pure di allungare il contratto di Marko (ora valido fino al 2025), per legarlo ancora di più alla causa, ma la voglia di Inter è troppo forte. E in più questa eventualità avrebbe portato un aumento dell’ingaggio, già a 3 milioni netti". Tuttavia la Rosea esclude le certezze che Thiago Motta non lo voglia più, "ma l’affare potrebbe farsi solo per cash: dopo aver detto no alla contropartita Sensi, il Bologna avrebbe invece chiesto in prestito Asllani, talento del quale l’Inter non vuole certo privarsi. Servirà comunque che l’Inter si sposti da quota 8 milioni, la convinzione è che, arrivando in doppia cifra, magari grazie a bonus facili, l’accordo possa essere trovato".

