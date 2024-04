Oggi pomeriggio, dopo il giorno di riposo concesso ieri da Inzaghi, l'Inter tornerà ad Appiano per iniziare a preparare il match con il Cagliari di domenica sera al Meazza.

Contro i sardi - come spiega la Gazzetta dello Sport - il tecnico nerazzurro dovrebbe riavere sia De Vrij che Bastoni: entrambi sono da monitorare, ma viaggiano verso il totale recupero nonostante il ritorno in gruppo non sarà immediato.

Bisseck, invece, si candida per prendere il posto di Pavard, squalificato al pari di Lautaro.

