"L’ipotesi sulla quale le parti stanno lavorando alla ricerca dell’intesa è quella di far disputare Salernitana-Inter alle ore 17 , Lecce-Napoli alle 19 e Milan-Empoli alle 21- si legge -. I nerazzurri, impegnati nei quarti di Champions martedì 11, e gli azzurri e i rossoneri, avversari mercoledì 12, potranno così contare su un giorno di riposo in più".

Napoli, Inter e Milan , le tre squadre italiane qualificate ai quarti di finale di Champions League, anticiperanno a venerdì 7 aprile i loro incontri della 29esima giornata di Serie A, inizialmente previsti per sabato 8. Lo conferma tra le sue pagine La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che il nuovo calendario della giornata pre pasquale sarà reso noto martedì, insieme agli anticipi e ai posticipi dei turni dal 30esimo al 34esimo.

Secondo la rosea lo stesso criterio sarà utilizzato per il 30esimo turno, ancora da programmare: Napoli-Verona e Bologna-Milan potrebbero essere fissate per sabato 15, lo stesso giorno in cui sarà anticipata Inter-Monza.

