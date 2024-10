Non solo Calhanoglu. A Roma si è fermato anche Acerbi a causa di una contrattura ai flessori della coscia sinistra. Come spiega la Gazzetta dello Sport, nel suo caso gli esami saranno tenuti soltanto oggi, a più di 24 ore dal dolore: in base all’entità verrà orientata la terapia e si valuteranno i tempi di recupero.

La certezza è che anche in questo caso non si correranno rischi andando a forzare il rientro. Acerbi - ricorda la rosea - ha pur sempre 36 anni compiuti, e solo a inizio giugno finiva sotto ai ferri per una pubalgia. Al suo posto, sarà obbligato a un lavoro extra De Vrij, l’altro centrale di ruolo in rosa, e anche Bisseck entrerà con più profondità nelle rotazioni difensive nerazzurre. L'ex Aarhus dovrebbe partire dal 1' domani con lo Young Boys.