A meno di clamorosi colpi di scena, sarà Francesco Acerbi il nuovo difensore che permetterà a Inzaghi di completare il reparto ancora orfano dell'erede di Ranocchia. "Nelle ultime ore si sono rincorse le voci che volevano Acerbi in arrivo a Milano già tra oggi e domani - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Voci infondate, perché Acerbi si trova all’estero per motivi personali e tornerà in Italia tra domenica e lunedì. Ma il suo futuro sembra comunque scritto, come hanno raccontato gli ultimi giorni di mercato: dopo l’incontro tra l’agente e la dirigenza nerazzurra nella sede dell’Inter, le cose non sono cambiate. Lì, Acerbi aveva trovato un principio di accordo con l’Inter e i due club l’intesa per il prestito secco del difensore, da mesi ai margini del progetto Sarri e in rotta totale col mondo Lazio. L’Inter si era tenuta aperto uno spiraglio con margine di manovra risicatissimo, per provare ad affondare su Chalobah del Chelsea o Akanji del Borussia Dortmund, che resta comunque un obiettivo reale per la prossima stagione, quando sarà svincolato. Ma in entrambi i casi persiste la richiesta di prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che oggi l’Inter non può garantire". Insomma, tutto porta ormai ad Acerbi, con Chalobah che invece potrebbe andare al Milan qualora il Chelsea riuscisse a prendere Fofana del Leicester.