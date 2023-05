Resta solo un piccolissimo dubbio di formazione per Inzaghi in vista dell'Euroderby di stasera. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi deve scegliere come completare la linea mediana: Mkhitaryan o Brozovic? L'armeno viene dato in netto vantaggio per giocare con Calhanoglu e Barella. Per il resto, tutto esattamente come una settimana fa nel match di andata.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

