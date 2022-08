Il Chelsea sta preparando un'altra offerta per Cesare Casadei, con l'Inter che ora dovrebbe accettare una proposta di circa 12 milioni di sterline (pari a circa 15 milioni di euro). È quanto sostiene da oltremanica l' Evening Standard, che spiega il piano dei Blues per il giovane centrocampista della cantera del Biscione .

I nerazzurri "hanno già rifiutato due offerte inferiori a 10 milioni di sterline e hanno resistito all'opzione di includere una clausola di riacquisto nell'accordo - si legge -. Casadei potrebbe essere ceduto in prestito in Serie A dopo la firma" oppure giocare nelle giovanili del Chelsea come il nuovo arrivato Carney Chukwuemeka, che si allenerà con la prima squadra ma giocherà alcune partite i coetanei.