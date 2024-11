La Juventus avrebbe il sì di Milan Skriniar per gennaio. A rivelarlo è il portale francese FootMercato: il club bianconero, in cerca di un sostituto per Gleison Bremer, fuori fino al resto della stagione, ha deciso di puntare con decisione sullo slovacco che avrebbe dato il suo consenso al club torinese. La trattativa con il Paris Saint-Germain è già avviata.

Il club parigino chiede una grossa somma ai bianconeri, che desiderano inserire diversi giocatori per facilitare l'operazione. Resta da vedere quale soluzione verrà trovata per sbloccare la questione e permettere a Skriniar di tornare in Italia dopo una stagione e mezza.

