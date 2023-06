Mentre Beppe Marotta apre ad una possibile permanenza (LEGGI QUI) di Marcelo Brozovic, qualora non si riuscissero a trovare le soluzioni alle problematiche sorte nella giornata di oggi, secondo Footmercato il croato avrebbe già svolto le visite mediche per conto delll'Al Nassr a Parigi. I colloqui tra i due club per il giocatore continuano e tutte le parti stanno cercando di trovare un accordo.

