La FIFA ha pubblicato il primo rapporto sulle operazioni della FIFA Clearing House, iniziativa ambiziosa istituita dal massimo organo del calcio mondiale, con l’obiettivo di cambiare e modellare il sistema di trasferimento internazionale e il panorama normativo del calcio, garantendo ai club che contribuiscono alla formazione e all’educazione dei giocatori nei primi anni della loro carriera vengano ricompensati finanziariamente. Da quando il sistema è stato introdotto nel novembre 2022, sono stati assegnati più di 350 milioni di dollari (330 milioni di euro al cambio attuale) a oltre 5.000 club di allenamento di tutte le categorie in tutto il mondo.

in termini di premi di formazione netti pagati dai club, la Federazione che ha versato la somma più importante è stata l'Inghilterra, con 50,1 milioni di dollari in due anni, davanti ad Arabia Saudita e Germania. Al contrario, i principali beneficiari di premi di formazione netti sono i club di Francia, Paesi Bassi e Argentina. Per quanto riguarda l’Italia, invece, i club del nostro Paese hanno riconosciuto un totale, in due anni, pari a 11,8 milioni di dollari (11,2 milioni di euro, ndr), mentre ha incassato 6,2 milioni di dollari (5,8 milioni di euro, ndr).

