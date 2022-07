Paulo Dybala all'Inter è solo questione di tempo. Questo quanto riferisce Maks Cardenas di ESPN sui suoi canali social. Secondo le informazioni in possesso del collega sudamericano, infatti, l'argentino ha già l'accordo totale con i nerazzurri ed è in attesa solo di alcune uscite dal club per ufficializzare il suo trasferimento a Milano. "Una situazione del tutto simile a quella che vide protagonista Vidal che attendeva l'uscita di Godin", riferisce il giornalista.