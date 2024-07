Proseguono le iniziative di DAZN abbinate alle campagne abbonamenti dei club di Serie A. In collaborazione con FC Internazionale Milano, la piattaforma attiva nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo lancia una promozione dedicata ai supporter nerazzurri che si sono abbonati allo stadio per la stagione 2024/25. Grazie a questa offerta speciale sarà possibile sottoscrivere un abbonamento annuale DAZN Standard pagando 10 mesi anziché 12 mesi, ottenendo così un risparmio complessivo di 60€ sul prezzo di listino del piano annuale con pagamento in un’unica soluzione.

Da oggi, mercoledì 10 luglio, fino a domenica 21 luglio, tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per seguire l’Inter a San Siro anche per la stagione 2024/25 e che non sono clienti DAZN, potranno sottoscrivere un abbonamento al piano annuale Standard con pagamento in un’unica soluzione al prezzo speciale di 299 euro - pari a 25 euro al mese - anziché al prezzo di listino in vigore di 359 euro. I tifosi abbonati allo stadio riceveranno una mail direttamente dal club per informarli della possibilità di aderire a questa promozione.

Coloro i quali, invece, si sono abbonati allo stadio e hanno già un abbonamento DAZN Standard attivo, potranno contattare il servizio clienti per scoprire le promozioni attivabili sul loro account.

