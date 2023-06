Milan e Inter vivono una situazione simile sul mercato rispetto al futuro di Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic. Mentre sia Pioli che Inzaghi spingono per avere il serbo, le rispettive dirigenze vorrebbero acquistare l'azzurro. "Posto che il costo del cartellino è simile per entrambi i giocatori, l’investimento da compiere per l’ingaggio è ben diverso - spiega il Corriere della Sera -. Frattesi guadagna 700 mila euro, Milinkovic per il grande salto in una big chiede almeno 4,5 milioni. Ecco perché i dirigenti di Milan e Inter dirottano le attenzioni sul giocatore del Sassuolo".