Anche il Corriere della Sera dedica ampio spazio alla trattativa per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku , dopo l'incontro conoscitivo che si è tenuto ieri a Milano tra la dirigenza dell'Inter e il legale del belga, Sebastien Ledure .

Il belga è disposto a ridursi l'ingaggio, l'Inter grazie al Decreto Crescita spenderebbe 12 milioni al lordo, più o meno quanto paga oggi Brozovic, Lautaro e Barella. Resta da convincere il Chelsea: nei prossimi giorni Ledure incontrerà i vertici dei londinesi e tenterà di trovare un accordo sul prestito che non deve essere per forza gratuito. L’Inter non può spendere molto, ma non saranno 5-10 milioni a far saltare l’affare. Il tempo limite resta quello del 30 giugno.

