Dopo aver ripercorso i momenti salienti dell'amichevole contro il Pisa, il Corriere della Sera fa il punto anche sull'attacco nerazzurro focalizzandosi su Lautaro Martinez e Mehdi Taremi.

Il quotidiano generalista conferma che il capitano potrebbe tornare a Milano con qualche ora di anticipo rispetto al suo 'permesso' valido fino al 7-8 agosto, mentre l'ex Porto - bloccato da un risentimento muscolare - non può ancora dare garanzie in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa. "L’iraniano svolgerà nuovi controlli nei prossimi giorni, nella speranza di dover saltare solo le amichevoli con Al-Ittihad e Chelsea", scrive il Corsera.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!