L'analisi del lunedì del Corriere della Sera prova ad andare oltre il grave errore arbitrale di Sacchi. "Meno feroce e attenta rispetto alla luccicante versione presentata col Napoli. Problemi da risolvere, partendo dalla fase difensiva, ce ne sono", si legge. Secondo il quotidiano, "la topica del fischietto non deve nascondere le incertezze dei nerazzurri. L’Inter in trasferta ha i numeri peggiori di tutta la serie A (insieme al Bologna), 20 gol subiti in 9 partite.