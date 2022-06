L'Inter ha messo le mani su Gleison Bremer, Raoul Bellanova e Kristjan Asllani. La conferma arriva dall'edizione online del Corriere della Sera, dove viene affermato con sicurezza che "tutti e tre sono stati bloccati dall’Inter, ma l’accordo non può essere formalizzato senza delle cessioni - spiega il quotidiano -. L’Inter, insomma, ha in pugno i tre giocatori ma prende tempo, in attesa di capire come operare anche in uscita per restare competitivi e completare la rosa".