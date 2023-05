Vincere a Napoli dopo aver raggiunto la finale di Champions League non è semplice, ma vale la pena provarci. L'Inter fa tappa al Maradona con l'obiettivo di mettere un altro mattoncino per il quarto posto, con il turnover a fare ancora da padrone a pochi giorni dall'ultimo atto di Coppa Italia.

In attacco, conferma oggi il Corriere della Sera, dovrebbe essere il turno di Lukaku-Correa, ma "i pensieri per Inzaghi, che ha Onana con qualche linea di febbre, sono soprattutto a centrocampo, perché l’infortunio al retto anteriore della coscia sinistra capitato a Mkhitaryan nella semifinale di ritorno contro il Milan, costringono ad accentuare le rotazioni per non affaticare il trio Barella-Brozovic-Calhanoglu - si legge -. L’obiettivo dello staff nerazzurro è recuperare l’armeno proprio per la finale di Istanbul del 10 giugno, possibilmente con un warm up una settimana prima a Torino, ma non è detto che «Micki» riuscirà ad essere titolare nella serata clou. Quindi, con tre partite in sei giorni (la sfida di sabato con l’Atalanta non sarà spostata) serve l’ultimo contribuito da parte di Gagliardini, in partenza, e magari anche di Asllani, impiegato appena 760’ in tutta la stagione".

