Il Corriere della Sera dipinge un quadro della situazione non così roseo per l' Inter , alla terza sconfitta in campionato dopo sette partite. " Inzaghi non è in discussione ma da qui alla lunghissima sosta mondiale i bonus sono pressoché esauriti", si legge. Nella scelta sull'allenatore peseranno i futuri risultati e un rapporto costi-benefici in caso di esonero dal quale si dovrà capire se si può o meno procedere al cambio.

Sotto accusa soprattutto una fase difensiva che ha portato a incassare già 13 gol e la scarsa capacità di Inzaghi di derogare al 3-5-2, "un modulo che a ritmi bassi e senza varianti (come quelle proposte da Sottil dell’Udinese) diventa un boomerang, ma dal quale l’ex tecnico della Lazio non si è mai discostato". Ci sono stati segnali di insofferenza, un po' troppi secondo il quotidiano. "Vedere un leader o presunto tale come Bastoni, gravato di un giallo e in difficoltà, sostituito dopo mezz’ora (assieme a un veterano come Mkhitaryan) è senz’altro anomalo, anche se non certo scandaloso nell’andamento della partita: più preoccupante è vedere Skriniar che si avvicina all’azzurro per dirgli qualcosa all’orecchio prima dell’uscita dal campo (della serie: non fare scenate) e poi Bastoni sfogare la rabbia contro la poltrona in panchina, con Gosens accanto che gli dice di smettere perché «Ti guardano tutti». Un siparietto che dà l’idea di un rapporto di fiducia incrinato fra squadra e tecnico e in cui il tema dei cambi (dal derby di febbraio in poi) e più che mai scottante, per le scelte e per le tempistiche. Su questo versante, ma non solo, Inzaghi sembra seguire un copione preordinato ed è paradossale che l’unica volta che fa una variazione sul tema venga ugualmente contestato: se per il tecnico c’è un deficit di credibilità e di carisma presso i giocatori, forse è il caso di dirselo in faccia, anche solo per togliersi i sassolini. E provare a ripartire, ma per davvero".