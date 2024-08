Giudizio positivo sul Corriere della Sera dopo l'amichevole dell'Inter in casa del Chelsea. La squadra di Inzaghi, secondo il quotidiano, supera le prove tecniche di compattezza in vista del debutto contro il Genoa.

Thuram segna e sale di livello nella prestazione rispetto alla gara precedente, con Lautaro in piena preparazione e Taremi ancora ai box è più che mai l'uomo chiave in attacco. Il pallone gli arriva poco, ma a farglielo arrivare ci pensa Bisseck orchestrando l'azione del vantaggio. Una garanzia, il tedesco, considerando che Bastoni ieri è rimasto fuori e che De Vrij a Genova non ci sarà (punta all'Atalanta). Molto confortante anche la prestazione di Sommer.