Antoine Griezmann non tornerà in campo nemmeno per la gara di giovedì contro l'Athletic Bilbao nella semifinale di ritorno di Coppa del Re. Ne scrive oggi il Corriere della Sera, secondo cui il talento francese darà forfait a causa della distorsione alla caviglia subita nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter. Domani giocherà invece Morata, con un partner d'attacco ancora da scegliere.