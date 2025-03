Giornata di rivalse territoriali in quel di Appiano Gentile, dove Joaquin Correa si gode la vittoria del Clasico da parte della sua Argentina a danno del malcapitato compagno di squadra Carlos Augusto. Nonnismo sudamericano quello costretto a subire l'ex Monza, obbligato dal Tucu a 'pagar pegno' dopo la sconfitta.

Dal breve dialogo tra i due si può evincere che il pegno riscosso dall'11 di Simone Inzaghi non è altro che il premio post-scommessa vinta dall'argentino che non ha mai avuto dubbi sul trionfo della Seleccion, diversamente che per Carlos che ha puntato sul suo Brasile, piegatosi di fronte alla forza della banda di Scaloni. "Hai vinto questa volta" dice Carlos con tanto di pacca sulla spalla che vale come congratulazione, "molte grazie, molte grazie" replica il Tucu con tanto di soddisfazione sul volto.

