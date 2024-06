Il fondo californiano Oaktree, nuovo proprietario dell'Inter, si presenta a Milano con buoni propositi economici e strategici: dalla continuità manageriale suggellata con l'elezione di Beppe Marotta come presidente, all'investimento di "circa 50 milioni (con una quota minima passata dalle proprie holding lussemburghesi) nelle obbligazioni emesse da Inter Media and Communication" come fa sapere Calcio e Finanza che a proposito del bond emesso da Inter Media and Communication ricorda gli altri rilevanti nomi degli investitori istituzionali.

Tra questi compaiono anche quelli di fondi come "Blackrock e UBS, ma soprattutto Pimco (con quote per 4 milioni di euro detenute solo dai propri fondi con sedi in Lussemburgo e altri 14 milioni complessivi, stando ai documenti ufficiali) che nei mesi scorsi era stata indicata come ultima opzione per Zhang per tenersi il club nerazzurro, in una trattativa per un finanziamento però mai andata in porto". Altri nomi sono quelli di Arcano Partners, T. Rowe Price (circa 10 milioni), Eaton Vance, Six Circles Trust e Lord Abbett (circa 17 milioni) tra chi ha sottoscritto una quota del bond dell’Inter".

Il bond in questione è stato emesso nel febbraio 2022 dall'attuale presidente Zhang, secondo sotto la proprietà Suning (dopo quello del 2017 da 300 milioni, conseguenza necessaria del debito ereditato da Thohir) e "attualmente in carico al club nerazzurro, da 415 milioni con scadenza al febbraio 2027, anch’esso garantito da Inter Media and Communication. Un tema che, secondo quanto appreso da fonti finanziarie - si legge -, per Oaktree non sarebbe qualcosa di cui preoccuparsi nell’immediato futuro, considerando la scadenza".

Le scadenze fino al 2027:

1 rata da 3,57 milioni di euro il 30 giugno 2024;

1 rata da 3,69 milioni il 30 dicembre 2024;

1 rata da 3,82 milioni il 30 giugno 2025;

1 rata da 3,95 milioni il 30 dicembre 2025;

1 rata da 4,08 milioni il 30 giugno 2026;

1 rata da 4,22 milioni il 30 dicembre 2026;

1 rata finale per 391,67 milioni entro il 9 febbraio 2027.

