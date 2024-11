Thuram l'unica certezza per l'attacco nerazzurro in vista del match di domani a Verona. Secondo il Corriere dello Sport, in tre si giocano una maglia per affiancare il francese: Lautaro (ieri apparso stanco dopo gli impegni con l'Argentina) e Taremi, tornati ad allenarsi solo ieri, e poi Arnautovic, che lo scorso anno segnò una doppietta al Bentegodi. Al momento, il favorito - secondo il quotidiano romano - è l'iraniano.

Il tandem con Lautaro è quello che dà le maggiori garanzie, ma il match con il Lipsia incombe e qualche valutazione andrà fatta. Anche in difesa, dove Bisseck potrebbe far rifiatare Bastoni. Asllani pronto a prendere il posto di Calhanoglu.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.